Laprimapagina.it - Volvera. Andrea Longo uccide i vicini Chiara Spatola e Simone Sorrentino con un coltello da sub e poi si suicida

Leggi su Laprimapagina.it

, 29 anni, e, 24, fidanzati, sono stati brutalmente uccisi ieri sera, poco prima delle 20, nel loro appartamento di via XXIV maggio a, nel Torinese. La coppia stava per trasferirsi a Rivalta, dove stavano ristrutturando una casa, forse per fuggire da un vicino con cui avevano avuto precedenti conflitti.L’autore del duplice omicidio è, un autotrasportatore di 34 anni, che dopo aver ucciso i giovani con unda sub, si è tolto la vita con un fendente alla gola.In base alle prime ricostruzioni,avrebbe suonato il campanello dell’appartamento della coppia e, una volta entrato, li ha aggrediti con unda sub. I due giovani hanno cercato di fuggire, come testimoniato dalle tracce di sangue trovate sulle scale, ma sono stati raggiunti nel cortile del complesso residenziale, dove sono stati colpiti fatalmente.