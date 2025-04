Volontari e forze del ordine sono al lavoro per accogliere una folla enorme nella Basilica di San Pietro per dare rendere omaggio alla salma di Papa Francesco

Papa Francesco, il Questore di Roma: “Impegnati migliaia operatori forze dell’ordine e volontari” - Per i funerali di Papa Francesco ci “sono piani di sicurezza che includono l’impegno di migliaia di operatori di tutte le forze dell’ordine, ma anche di forze sussidiarie come i volontari, che si aggiungono in maniera significativa al piano di sicurezza. È ovvio che poi ci sono dei focus particolarmente rilevanti, come l’arrivo di alcune personalità ad altissimo livello di attenzione, o il momento storico della traslazione delle spoglie di Papa Francesco dal Vaticano a Santa Maria Maggiore, che sicuramente rimarranno nella Storia e vanno attenzionate ai massimi livelli”. 🔗lapresse.it

Volontari della protezione civile R.C. Mistral Ravenna in Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco: “Emozione palpabile” - Tra i tremila volontari della Protezione Civile impegnati in occasione dei funerali di Papa Francesco c’è anche una delegazione di RC Mistral Ravenna ... 🔗ravennanotizie.it