Volley il gestaccio del presidente contro i tifosi scatena la bufera Poi le scuse

presidente della Sir Susa Vim Perugia e i tifosi della Cucine Lube Civitanova dopo il successo per 3-1 della squadra marchigiana nel capoluogo umbro che è valso l'accesso alla finale scudetto. Sull'accaduto è intervenuto lo stesso Sirci con una nota.«Malgrado le provocazioni e le ingiurie, ci scusiamo per il gesto che è scaturito da una reazione emotiva derivante dal momento» ha affermato in una nota. «Comportamenti di cui non mai stato avvezzo – ha aggiunto – e che non si sono mai verificati nel corso di tutta la mia vita da presidente».L'episodio è stato ripreso e postato sui social network. «Riteniamo comunque inopportuno il comportamento della tifoseria ospite che, in un momento in cui ci sarebbe stato solo da festeggiare la propria squadra, si è resa protagonista di un comportamento inusuale per l'ambiente pallavolistico» ha affermato la Sir. Lanazione.it - Volley, il gestaccio del presidente contro i tifosi scatena la bufera. Poi le scuse Leggi su Lanazione.it Perugia, 25 aprile 2025 – Polemica e scambio di gesti tra ildella Sir Susa Vim Perugia e idella Cucine Lube Civitanova dopo il successo per 3-1 della squadra marchigiana nel capoluogo umbro che è valso l'accesso alla finale scudetto. Sull'accaduto è intervenuto lo stesso Sirci con una nota.«Malgrado le provocazioni e le ingiurie, ci scusiamo per il gesto che è scaturito da una reazione emotiva derivante dal momento» ha affermato in una nota. «Comportamenti di cui non mai stato avvezzo – ha aggiunto – e che non si sono mai verificati nel corso di tutta la mia vita da».L'episodio è stato ripreso e postato sui social network. «Riteniamo comunque inopportuno il comportamento della tifoseria ospite che, in un momento in cui ci sarebbe stato solo da festeggiare la propria squadra, si è resa protagonista di un comportamento inusuale per l'ambiente pallavolistico» ha affermato la Sir.

