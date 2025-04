Volley che finale sarà Trento e Civitanova avversari per la quarta volta Itas favorita ma la Lube sa ribaltare i pronostici

Trento contro Lube, atto quarto nella finale per lo scudetto. Le prime due volte furono i marchigiani ad avere la meglio, nel 2012 e nel 2017, due anni fa invece fu Trento a conquistare lo scudetto contro i marchigiani che raggiunsero la finale a sorpresa, mai come in questa edizione della Superlega. Alzi la mano chi avrebbe scommesso su Civitanova in finale playoff a ottobre: squadra rivoluzionata, ringiovanita, che si è affidata ad un alzatore alla prima grande esperienza in una big ma costruita con maestria da chi a Trento ha fatto fortuna, Beppe Cormio, che ancora una volta ha avuto ragione: prima il trionfo in Coppa Italia e poi la finale con rimonta su Perugia.Partiamo proprio dalla Lube, perché è l’ultima approdata in finale e dovrà compensare l’entusiasmo con la stanchezza fisica e mentale accumulata in cinque partite da urlo contro Perugia. Oasport.it - Volley, che finale sarà? Trento e Civitanova avversari per la quarta volta, Itas favorita ma la Lube sa ribaltare i pronostici Leggi su Oasport.it contro, atto quarto nellaper lo scudetto. Le prime due volte furono i marchigiani ad avere la meglio, nel 2012 e nel 2017, due anni fa invece fua conquistare lo scudetto contro i marchigiani che raggiunsero laa sorpresa, mai come in questa edizione della Superlega. Alzi la mano chi avrebbe scommesso suinplayoff a ottobre: squadra rivoluzionata, ringiovanita, che si è affidata ad un alzatore alla prima grande esperienza in una big ma costruita con maestria da chi aha fatto fortuna, Beppe Cormio, che ancora unaha avuto ragione: prima il trionfo in Coppa Italia e poi lacon rimonta su Perugia.Partiamo proprio dalla, perché è l’ultima approdata ine dovrà compensare l’entusiasmo con la stanchezza fisica e mentale accumulata in cinque partite da urlo contro Perugia.

Volley, Civitanova in finale Scudetto: completata la rimonta contro Perugia, sarà sfida a Trento - Sarà la Lube Civitanova a sfidare l’Itas Trentino nella finale Scudetto, in un remake dell’ultimo atto del 2023 che sorrise ai dolomitici. La semifinale contro la Sir Safety Perugia si risolve a favore dei cucinieri che al PalaBarton vincono in rimonta 3-1 con i parziali di 27-29, 25-19, 25-17, 25-22, chiudendo la serie sul 3-2 dopo aver perso le prime due partite. Una beffa per i Block Devils, campioni d’Italia in carica, chiamati adesso a conquistare almeno il pass per la prossima Champions: in lizza per il terzo posto c’è la Gas Sales Bluenergy Piacenza, eliminata nell’altra semifinale ... 🔗sportface.it

Volley femminile, playoff Scudetto: Conegliano chiude la serie con Novara, sarà finale con Milano - Conegliano corsara al PalaIgor. Le Pantere non tremano in gara-4 e battono in quattro set (28-26 23-25 25-20 25-16) Novara e si guadagnano la settima finale Scudetto consecutiva. Igo ko nonostante i 34 punti di Tolok, ma le ragazze di Daniele Santarelli rispondono con una grande prova corale grazie ai 20 di Haak, 17 di Zhu, 16 di Gabi e soprattutto i 14 di Sarah Fahr (91% in attacco e due muri), premiata come miglior giocatrice. 🔗sportface.it

LIVE Novara-Conegliano 1-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete soffrono due set, poi volano in finale con Milano! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: Per Novara ci sono i 34 punti di una straordinaria Tolok, inevitabile il suo calo nel finale, 13 punti a testa per Ishikawa e Alsmeier. In casa Conegliano 20 punti di Haak, 17 di Zhu, 16 per Gabi, 14 per Fahr 22.35: per due set Novara ha tenuto testa a Conegliano, bravissima a vincere in rimonta un primo set molto complicato, poi un calo in attacco delle piemontesi ha lanciato la squadra veneta che ha vinto un terzo set ancora abbastanza equilibrato, poi ha letteralmente dominato il quarto parziale, con Gabi sugli scudi. 🔗oasport.it

