Volate finali in Serie B il Pisa con un piede in A il Cosenza con uno in C Le corse per playoff e playout

Serie B: dopo il pareggio per 2-2 tra Frosinone e Spezia allo Stirpe, il Pisa è riuscito ad espugnare. Leggi su Calciomercato.com Si delinea il rush finale nel campionato diB: dopo il pareggio per 2-2 tra Frosinone e Spezia allo Stirpe, ilè riuscito ad espugnare.

Il baskin di Novara e del Vco protagonista alle finali di Coppa Italia di serie A - Una grande festa, tanta emozione e soprattutto una splendida pagina di sport. La Inalpi Arena di Torino, che in questi giorni sta ospitando le di Coppa Italia di serie A di basket ha accolto per la prima volta anche il baskin. Nel foyer dell'arena due squadre si sono affrontate fra le due... 🔗novaratoday.it

Basket femminile: volate per Derthona e Brixia negli anticipi di Serie A1 - In archivio gli anticipi della 18a giornata di Serie A1 2024-2025, con un paio di partite risolte in volata di cui è giuso rimarcare le emozioni fino al termine delle stesse, con vittorie dell’Autosped Derthona e del Brixia Basket. AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 69-66 Successo importante per il club bianconero, che va a -2 da Campobasso per la terza posizione in classifica. 🔗oasport.it

Finali a raffica e ritorno in Serie A: Paulo Sousa raggiunge un nuovo record - L’ex allenatore di Fiorentina e Salernitana trionfa negli Emirati e non dimentica l’Italia L’annata che si concluderà tra pochi mesi non è stata certamente foriera di buoni presagi per gli allenatori portoghesi, soprattutto su suolo europeo. Paulo Fonseca è stato esonerato dal Milan e il suo erede Sergio Conceicao continua a lavorare sapendo già che, ben che vada, a fine anno le strade si separeranno. 🔗calciomercato.it

Volate finali in Serie B: il Pisa con un piede in A, il Cosenza con uno in C. Le corse per playoff e playout - Si delinea il rush finale nel campionato di Serie B: dopo il pareggio per 2-2 tra Frosinone e Spezia allo Stirpe, il Pisa è riuscito ad espugnare il Rigamonti. 🔗calciomercato.com

La volata finale in Serie B: ultime cinque giornate in 19 giorni - Il calendario delle ultime quattro giornate della regular season di Serie B, che saranno racchiuse in 19 giorni ... 🔗gianlucadimarzio.com

Serie B, 32ª giornata: i finali delle 15. Mantova corsaro. A Frosinone succede di tutto - Arrivano i risultati finali delle quattro gare di Serie B iniziate alle ore 15 e valide per la 32ª giornata del campionato cadetto. Finiscono in parità Cittadella-Carrarese e Sudtirol-Cesena ... 🔗tuttomercatoweb.com