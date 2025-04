Voglia d’estate in riviera Aspettiamo tanti turisti

turisti per il ponte del 25 aprile e anche gli stabilimenti balneari iniziano la stagione 2025, anche se le previsioni meteo tendenti all'instabilità appaiono poco incoraggianti. Riccardo Vernocchi dell'Hotel Miramare e del New Bristol Hotel, vede nei ponti di primavera una grande opportunità: "Abbiamo prenotazioni per la festività, ma ci sono anche famiglie e coppie che hanno deciso di prendere alcuni giorni di ferie da attaccare al ponte, per poter trascorrere delle vacanze di una settimana e anche di più. In questo periodo ospitiamo gruppi di sportivi provenienti dalla Germania e dalla Svizzera, che partecipano a stage e tornei di beach volley. Grazie ai turisti stranieri abbiamo esaurito le camere di entrambi gli alberghi".Terzo Martinetti al Cesenatico Camping Village ospita una clientela molto variegata: "Ospitiamo turisti provenienti da diverse province del centro e nord Italia, ma abbiamo anche delle famiglie e delle comitive di stranieri provenienti da paesi di lingua tedesca, quindi Germania, Austria e Svizzera; inoltre il rapporto con due tour operator storici, ha portato un gruppo consistente dalla Polonia e uno dalla Repubblica Ceca.

