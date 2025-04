Vlahovic Juve rivelazione di Condò sull’attaccante Sappiamo tutti quale sarà il suo futuro però mi sembra che…

Vlahovic Juve: Paolo Condò, in esclusiva a , ha parlato così del futuro dell'attaccante bianconero. Le sue dichiarazioniIntervistato in esclusiva da , Paolo Condò ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic. Le sue dichiarazioni sul centravanti bianconero.Dentro Conceicao, fuori Vlahovic: questo il cambio poco prima dell'inizio del secondo tempo con l'investitura di Kolo Muani a prima punta. Tanta fatica del numero 9 bianconero, non si è mai reso pericoloso, poca incisività. Al netto del problema fisico riscontrato oggi, cosa sta succedendo al serbo?«Sono due attaccanti tristi, Vlahovic e Kolo Muani. L'attaccante che non segna ha una sua tristezza tutta particolare e questi sono due centravanti che hanno perduto il gol. Tu lo vedi da tante piccole situazioni. Fanno sempre un tocco in più, la palla non gli arriva mai giusta sul piede e naturalmente non può sempre essere sfiga.

