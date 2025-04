Vlahovic Juve questo aspetto potrebbe incentivare la sua partenza in estate L’ultima indiscrezione sul futuro del serbo

Vlahovic Juve: c'è un fattore che potrebbe incentivare la sua partenza in estate. L'ultima voce sul futuro del serboSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il futuro di alcuni bianconeri passerà inevitabilmente dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, con la Juventus impegnata nella lotta al quarto posto in queste ultime cinque gare.In caso di mancato accesso, scrive la Rosea, mezza squadra sarebbe a rischio cessione. Tra questi anche Dusan Vlahovic: il serbo è sempre più lontano dalla Vecchia Signora a causa di un accordo per il rinnovo (è in scadenza nel 2026) che continua a slittare. Senza Champions, il destino dell'ex Fiorentina lontano da Torino appare segnato.

Padovano non ha dubbi: «Vlahovic non ha dimostrato di essere da Juve. Kolo Muani più adatto sotto quell’aspetto per Thiago Motta» - di Redazione JuventusNews24Padovano non ha dubbi sul dualismo tra Kolo Muani e Vlahovic alla Juve: ecco cosa ne pensa l’ex attaccante dei bianconeri Michele Padovano, a Tmw Radio, ha parlato così del dualismo tra Kolo Muani e Vlahovic alla Juve. Ecco cosa ne pensa l’ex attaccante del club bianconero. LE PAROLE – «Hanno preso Kolo Muani che è un ottimo giocatore che ha raccolto poco viste le sue qualità, per me è lui il titolare e Vlahovic non sarà l’attaccante del futuro della Juve. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve, Thiago Motta sottolinea un aspetto importante: «Ha sempre avuto un atteggiamento impeccabile. Sa che le decisioni sono per il bene della squadra» - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, Thiago Motta elogia l’atteggiamento dell’attaccante serbo dopo l’arrivo di Kolo Muani. Le parole in conferenza stampa Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Como. Ecco le parole del tecnico della Juventus su Vlahovic. GRANDE ATTITUDINE DI VLAHOVIC – «Sono contento e lo do per scontato. L’attitudine e l’atteggiamento deve essere da esempio, è fondamentale per lavorare in gruppo. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic sorpresa per Juve Inter? Thiago Motta contento di un aspetto: qual è l’idea del tecnico per il Derby d’Italia - di Redazione JuventusNews24Vlahovic sorpresa dall’inizio per Juve Inter di domenica sera? Thiago Motta pensa anche al serbo: qual è l’idea per l’attacco Come spiegato da Tuttosport, Dusan Vlahovic potrebbe essere la possibile sorpresa in casa Juve in vista del big match di domenica sera contro l’Inter, che arriverà all’Allianz Stadium per la 25esima giornata di questo campionato. Il serbo si gioca una maglia da titolare con Kolo Muani e ha buone possibilità di giocare dall’inizio. 🔗juventusnews24.com

Juve Monza: chi sostituirà l’infortunato Vlahovic? Decisione presa da parte di Tudor, giocherà lui al centro dell’attacco. Ultimissime - Juve Monza: chi giocherà al posto dell’infortunato Vlahovic? Decisione presa da parte di Tudor, giocherà lui in sostituzione al centro dell’attacco Guardando alle probabili formazioni di Juve Monza, l ... 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve, Condò: «Sappiamo tutti quale sarà il futuro» - Vlahovic Juve: Paolo Condò, in esclusiva a Juventusnews24, ha parlato così del futuro dell’attaccante bianconero. Le sue dichiarazioni Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Paolo Condò ha parla ... 🔗juventusnews24.com

Juve fuori dalla Champions League 2025-26? Cosa potrebbe succedere: lo scenario e le possibili mosse della società - Juve fuori dalla Champions League 2025-26? Cosa potrebbe succedere: lo scenario e le possibili mosse della società bianconera in questo caso L’edizione odierna di Tuttosport ha provato a disegnare lo ... 🔗informazione.it