Vlahovic Chiara Aleati ‘si arrende’ Non è un giocatore da Juventus È perso mentalmente gli servirà cambiare aria – VIDEO

Durante l'ultima puntata di 'Ma che partita hai visto?' dopo Parma Juve, Chiara Aleati ha parlato così di Dusan Vlahovic. Le dichiarazioni della giornalista sull'attaccante, anche in chiave calciomercato.

PAROLE – «Anche Chiara si arrende all'evidenza. Faccio ufficialmente un passo indietro: non è un giocatore da Juventus, basta! Un giocatore da Juventus non fa così, è totalmente perso mentalmente, non si riuscirà mai più a ritrovare. Ho perso ogni tipo di speranza di vederlo ritrovato. Probabilmente gli servirà cambiare aria, ma che sia lontano da Torino».

