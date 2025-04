Vladimir Putin incontra inviato americano Steve Witkoff al Cremlino

Vladimir Putin è a colloquio a Mosca con l'inviato americano Steve Witkoff. Lo rende noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. Un video diffuso dal servizio stampa del Cremlino mostra Putin che riceve Witkoff al Cremlino e, dopo una cordiale stretta di mano, lo invita ad accomodarsi al famoso tavolo bianco dove riceve gli ospiti stranieri. "E' un piacere vederla", dice l'inviato Usa. Al colloquio sono presenti anche il negoziatore russo Kirill Dmitriev e il consigliere presidenziale per la politica estera Yuri Ushakov. Quotidiano.net - Vladimir Putin incontra l'inviato americano Steve Witkoff al Cremlino Leggi su Quotidiano.net Il presidente russoè a colloquio a Mosca con l'. Lo rende noto il portavoce delDmitry Peskov citato dalle agenzie russe. Un video diffuso dal servizio stampa delmostrache riceveale, dopo una cordiale stretta di mano, lo invita ad accomodarsi al famoso tavolo bianco dove riceve gli ospiti stranieri. "E' un piacere vederla", dice l'Usa. Al colloquio sono presenti anche il negoziatore russo Kirill Dmitriev e il consigliere presidenziale per la politica estera Yuri Ushakov.

