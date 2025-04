Inter-news.it - Viviano: «Inter, la stanchezza si paga! Ecco il problema»

venuto sui canali social di TV Play, l’ex portiere Emilianoha parlato della sconfitta dell’in Coppa Italia contro il Milan e delle assenze in casa nerazzurra.– Emiliano, ex portiere della Sampdoria,vistato da calciomercato.it, ha parlato della dèbaclé dell’in Coppa Italia contro il Milan. Queste le parole dell’ex portiere che vanta anche un brevissimo periodo con la maglia dell’: «Il derby di Coppa Italia in semifinale era il quinto derby stagionale, a Inzaghi si può imputare il fatto di non aver trovato una soluzione al Milan. Se sei la squadra più forte, e l’lo è, e non riesci a fare mai un risultato contro una determinata squadra, allora significa che devi fare degli accorgimenti. Inzaghi non ha trovato soluzioni contro il Milan.