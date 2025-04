Vittima dei crimini di mio nonno Parla Laura nipote del boia di S Polo

"Sono qui con voi per mantenere viva la memoria di quei terribili crimini". San Polo, un anno fa. Laura Ewert abbraccia i familiari delle vittime della strage nazista ordinata dal nonno. Poi si inginocchia davanti al cippo che ricorda l'eccidio e depone un mazzo di fiori bianchi. Arriva dalla Germania, dove vive e dove ha vissuto il nonno Wolf Ewert. Era il comandante del 274 reggimento della Wehrmacht: il 14 luglio del 1944, a San Polo, ordinò uno dei peggiori eccidi del periodo nazi-fascista. Furono quarantotto le persone costrette a scavarsi la fossa nei giardini di Villa Gigliosi, dove furono fatte saltare in aria con la dinamite. Altre sedici persone vennero uccise nella vicina località di San Severo. Il colonnello Ewert è morto prima delle indagini avviate dalla procura militare di La Spezia.

