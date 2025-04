Vitali Klitschko rettifica nessuna cessione di territori dal Ucraina alla Russia

Vitali Klitschko, rispetto a un'intervista alla Bbc nella quale aveva evocato la "cessione di territori" dall'Ucraina alla Russia come "uno degli scenari possibili": un epilogo "non giusto", ma che, "in cambio di una pace temporanea, può essere una soluzione temporanea". Parole minimizzate poi su Telegram, dove Klitschko ha sostenuto di "non aver detto nulla di nuovo", salvo richiamare "uno spiacevole scenario possibile, di cui molti politici e media parlano oggi nel mondo". Ribadendo comunque che "il popolo ucraino non accetterà l'occupazione russa" ed è pronto a "combattere fino alla fine". Quotidiano.net - Vitali Klitschko rettifica: nessuna cessione di territori dall'Ucraina alla Russia Leggi su Quotidiano.net Retromarcia del sindaco di Kiev,, rispetto a un'intervistaBbc nella quale aveva evocato la "dicome "uno degli scenari possibili": un epilogo "non giusto", ma che, "in cambio di una pace temporanea, può essere una soluzione temporanea". Parole minimizzate poi su Telegram, doveha sostenuto di "non aver detto nulla di nuovo", salvo richiamare "uno spiacevole scenario possibile, di cui molti politici e media parlano oggi nel mondo". Ribadendo comunque che "il popolo ucraino non accetterà l'occupazione russa" ed è pronto a "combattere finofine".

