Vitali Klitschko apre alla possibilità di cedere territori ucraini per la pace

cedere territori" dell'Ucraina alla Russia come prezzo da pagare - magari "temporaneamente" - per avere "la pace". Il popolare sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ex campione del mondo di pugilato, si smarca dal presidente Volodymyr Zelensky e apre uno spiraglio a questo sbocco - già messo nero su bianco dagli Usa nei negoziati con Mosca - in un'intervista alla Bbc. "cedere territori - ammette Klitschko - è uno degli scenari possibili. Non è giusto, ma in cambio della pace, di una pace temporanea, può essere una soluzione, anche temporanea". Per quanto il popolo ucraino, in fondo al sua animo, "non accetterà mai l'occupazione". Quotidiano.net - Vitali Klitschko apre alla possibilità di cedere territori ucraini per la pace Leggi su Quotidiano.net " dell'UcrainaRussia come prezzo da pagare - magari "temporaneamente" - per avere "la". Il popolare sindaco di Kiev,, ex campione del mondo di pugilato, si smarca dal presidente Volodymyr Zelensky euno spiraglio a questo sbocco - già messo nero su bianco dagli Usa nei negoziati con Mosca - in un'intervistaBbc. "- ammette- è uno degli scenari possibili. Non è giusto, ma in cambio della, di unatemporanea, può essere una soluzione, anche temporanea". Per quanto il popolo ucraino, in fondo al sua animo, "non accetterà mai l'occupazione".

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borsa di Tokyo apre in rialzo nonostante dazi Trump e chiusura mista USA - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo apre in rialzo tra incertezze sui dazi di Trump - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in lieve rialzo, malgrado la chiusura mista delle piazze azionarie Usa e con gli investitori che si preparano all'introduzione dei dazi annunciati dall'amministrazione Trump, mentre non si affievoliscono le speranze per possibili esenzioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un guadagno dello 0,29% a quota 35.726,20, aggiungendo 101 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è ancora debole, sul dollaro a un livello di 149,80 e sull'euro a 161,70. 🔗quotidiano.net

Il ras pentito Ligato trovato morto in cella: Procura apre inchiesta - La Procura di Napoli apre un'inchiesta sulla morte di Pietro Ligato, 52enne di Pignataro Maggiore, avvenuta ieri, giovedì 3 aprile, all'interno del carcere di Secondigliano, dove si trovava ristretto. Di recente Ligato jr - figlio del boss Raffaele, morto nel 2022 nel carcere di Milano Opera, e... 🔗casertanews.it

Vitali Klitschko apre alla possibilità di cedere territori ucraini per la pace; The Telegraph: «Ucraina ha presentato a Usa 5 condizioni per pace con Russia». Sindaco Kiev apre a cessione territori; Autobomba vicino a Mosca, un morto. Il sindaco di Kiev si smarca da Zelensky: cediamo territori; Witkoff: In Ucraina si andrà a elezioni. E la Cina apre alla coalizione di volenterosi per Kiev - Droni russi bombardano Kiev, in azione la contraerea. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online