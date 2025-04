Vita amore e calcio come convivere con un fidanzato che crede che il Napoli sia il nostro primo figlio

Vita, amore e calcio: ovvero come convivere con un fidanzato che crede che il Napoli sia il nostro primogenito”C’è chi organizza le proprie settimane in base agli impegni lavorativi, chi secondo l’oroscopo, e poi c’è lui: il mio compagno, che pianifica la nostra intera esistenza in base al calendario delle partite del Napoli. Secondo lui, la Serie A è un evento sacro, e Conte con la sua capigliatura discutibile è il vero ministro degli Affari Interni del nostro rapporto.Tutto è iniziato con un innocente “stasera c’è la partita, ti dispiace se ci vediamo un po’ più tardi”. Poi siamo passati a “non possiamo andare a quel matrimonio, c’è Napoli-Juventus, capisci??”. Capisci?? No, amore mio, non capisco. Perché nessuna donna sana di mente vorrebbe perdere un ricevimento open bar per vedere undici uomini in pantaloncini correre tutti sudati dietro un pallone e soffiarsi il naso in quel modo. Ilnapolista.it - Vita, amore e calcio: come convivere con un fidanzato che crede che il Napoli sia il nostro primo figlio Leggi su Ilnapolista.it : ovverocon uncheche ilsia ilgenito”C’è chi organizza le proprie settimane in base agli impegni lavorativi, chi secondo l’oroscopo, e poi c’è lui: il mio compagno, che pianifica la nostra intera esistenza in base al calendario delle partite del. Secondo lui, la Serie A è un evento sacro, e Conte con la sua capigliatura discutibile è il vero ministro degli Affari Interni delrapporto.Tutto è iniziato con un innocente “stasera c’è la partita, ti dispiace se ci vediamo un po’ più tardi”. Poi siamo passati a “non possiamo andare a quel matrimonio, c’è-Juventus, capisci??”. Capisci?? No,mio, non capisco. Perché nessuna donna sana di mente vorrebbe perdere un ricevimento open bar per vedere undici uomini in pantaloncini correre tutti sudati dietro un pallone e soffiarsi il naso in quel modo.

