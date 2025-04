Visite straordinarie al Mausoleo Schilizzi promosse dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli

Mausoleo Schilizzi a Posillipo apre per due Visite guidate straordinarie, promosse dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Lunedì 28 aprile (ore 10.30) e martedì 29 aprile (ore 15.00) cittadini e turisti potranno visitare il luogo custode dei caduti di Napoli della Prima e Seconda Guerra Mondiale e degli eroi delle Quattro Giornate che liberarono la città dai tedeschi. Le Visite guidate sono gratuite ed è necessaria la prenotazione: Mausoleo Schilizzi ha fatto conquistare a Napoli il 2° posto in classifica, collocandosi tra i siti più visitati d’Italia durante le Giornate FAI di Primavera e il grande numero di ingressi registrato dimostra il desiderio di cittadini e turisti di esplorare e apprezzare anche beni del nostro patrimonio culturale che sono meno noti ma di grande pregio e suggestione – dichiara l’assessora al Turismo Teresa Armato –. Leggi su Ildenaro.it Ila Posillipo apre per dueguidatealdeldi. Lunedì 28 aprile (ore 10.30) e martedì 29 aprile (ore 15.00) cittadini e turisti potranno visitare il luogo custode dei caduti didella Prima e Seconda Guerra Mondiale e degli eroi delle Quattro Giornate che liberarono la città dai tedeschi. Leguidate sono gratuite ed è necessaria la prenotazione: [email protected] .« Ilha fatto conquistare ail 2° posto in classifica, collocandosi tra i siti più visitati d’Italia durante le Giornate FAI di Primavera e il grande numero di ingressi registrato dimostra il desiderio di cittadini e turisti di esplorare e apprezzare anche beni del nostro patrimonio culturale che sono meno noti ma di grande pregio e suggestione – dichiara l’assessora alTeresa Armato –.

