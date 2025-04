Visioni Sarde diventa un premio all’Ennesimo Film Festival 2025 i corti in proiezione il 3 maggio a Fiorano Modenese

Visioni Sarde, la rassegna dedicata al cinema sardo contemporaneo, entra ufficialmente nella programmazione dell'Ennesimo Film Festival 2025, in corso a Fiorano Modenese e in altri cinque comuni limitrofi dal 27 aprile al 4 maggio. L'appuntamento con i cortometraggi selezionati è per sabato 3 maggio alle ore 15.00 presso il centro culturale BLA – Biblioteca Ludoteca Archivio di Fiorano.In occasione della decima edizione del Festival, "Visioni Sarde" assume un nuovo valore: il pubblico sarà chiamato a votare il miglior corto, conferendo il premio Visioni Sarde, frutto della collaborazione tra la Cineteca di Bologna e il Circolo "Nuraghe – Pinuccio Sciola" di Fiorano, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Sardegna Film Commission. I corti in concorso: uno sguardo profondo sulla società contemporaneaNove i titoli in programma, tutti espressione del nuovo cinema sardo e italiano.

