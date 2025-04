Violenza intollerabile contro di noi I Radicali accusano Anpi è scontro sul 25 aprile

Anpi ha respinto una delegazione dei Radicali, dall'altra i facinorosi hanno allontanato in modo minaccioso la sinistra parlamentare con le bandiere dell'Europa Ilgiornale.it - "Violenza intollerabile contro di noi". I Radicali accusano l'Anpi: è scontro sul 25 aprile Leggi su Ilgiornale.it Da una parte l'ha respinto una delegazione dei, dall'altra i facinorosi hanno allontanato in modo minaccioso la sinistra parlamentare con le bandiere dell'Europa

Altre fonti ne stanno dando notizia

Parigi, al via il processo per violenza sessuale contro Gérard Depardieu. Il legale: «Tutte le accuse sono delle falsità» – Il video - Si apre oggi a Parigi il processo a Gérard Depardieu. Il celebre attore, travolto negli ultimi anni dal #metoo in Francia, è arrivato al tribunale della Capitale francese per la prima udienza del processo a suo carico per violenze sessuali e molestie. Ad accoglierlo, una manifestazione di femministe che intonava slogan come «Vittime vi crediamo, stupratori vi vediamo» e «Ne toccate una? Reagiamo tutte». 🔗open.online

Aggressione all'infermiera, FdI: "La battaglia contro la violenza ai sanitari deve coinvolgere tutte le istituzioni" - "Esprimiamo la nostra più forte solidarietà all'infermiera aggredita nella notte all'ospedale Bufalini di Cesena e auspichiamo che l'autrice del fatto venga perseguita duramente: la donna ha colpito con calci e pugni il personale sanitario, danneggiando anche parte degli ambulatori. Un atto di... 🔗cesenatoday.it

Acerra, M5S presenta la mozione ‘Contro la violenza di genere’ - Tempo di lettura: 3 minutiIeri pomeriggio, presso lo spazio civico del Movimento 5 Stelle di Acerra, si è svolta la presentazione della Mozione contro la Violenza di Genere, un atto concreto per chiedere al Comune di dotarsi di strumenti più efficaci nella prevenzione e nel contrasto di questa piaga sociale. L’evento ha rappresentato il culmine di un lungo percorso di confronto e collaborazione con le associazioni del territorio impegnate sul tema. 🔗anteprima24.it

Violenza intollerabile contro di noi. I Radicali accusano l'Anpi: è scontro sul 25 aprile; Carcere di Cuneo: scenario da film horror. Va chiuso.; VATICANO Papa all'Angelus: 'Intollerabile violazione dei diritti in territori di guerra'; «La storia dei Radicali raccontata ai giovani e a chi ha dimenticato...». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Torino, scontri con la polizia alla fiaccolata per la Liberazione in piazza Castello. Aggrediti i Radicali con le bandiere Ue - Attriti tra attivisti e forze dell'ordine al termine della manifestazione. Il sindaco Lo Russo dal palco: «Siamo qui, sobri ma presenti...Torino città della Resistenza» ... 🔗torino.corriere.it

VIOLENZA CONTRO VIOLENZA streaming - Scopri dove vedere VIOLENZA CONTRO VIOLENZA in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di VIOLENZA CONTRO VIOLENZA in gratis con pubblicità, abbonamento ... 🔗comingsoon.it

La lotta contro la violenza di genere: un grido di speranza e giustizia - Il 22enne Sara Campanella è diventata l’ennesima vittima di una violenza che sembra non avere fine. La sua tragica scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Messina, dove centinaia di persone ... 🔗notizie.it