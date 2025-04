Violenza al corteo del 25 aprile di Bergamo 7 agenti feriti polizia circondata da manifestanti pro Palestina

Bergamo – Durante le celebrazioni del 25 aprile a Bergamo si sono verificati momenti di tensione che hanno portato a scontri tra manifestanti pro-Palestina e forze dell'ordine in cui sette agenti sono rimasti feriti. Secondo quanto riportato dalla Questura, al corteo hanno partecipato circa cinquemila persone.Gli incidenti sono stati provocati da una cinquantina di membri della "Rete di Bergamo per la Palestina" che hanno ripetutamente tentato di avvicinarsi al gruppo della "Brigata ebraica", presente alla manifestazione ma successivamente allontanata per motivi di sicurezza. Bergamo//FESTA 25 aprile CELEBRAZIONE E MOMENTI DI TENSIONE CON GRUPPI PRO Palestina//FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Il confronto ha portato al ferimento lieve di sette appartenenti alle forze dell'ordine e alla denuncia di un manifestante pro-Palestina.

