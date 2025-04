Violento nubifragio a Bolsena case allagate e frane

Violento nubifragio ha colpito nel tardo pomeriggio del 25 aprile il territorio di Bolsena, causando danni e disagi. La protezione civile è entrata immediatamente in azione con più squadre e mezzi, intervenendo su diversi fronti.

