Violenta grandinata nel Foggiano cadono chicchi come palle da ping pong

grandinata che ha imbiancato le strade come neve. Leggi su Fanpage.it Colpita in particolare la zona dell'Alto Tavoliere, tra i comuni di San Severo e Torremaggiore, dove si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua con allagamenti di strade e disagi per gli automobilisti ma anche unache ha imbiancato le stradeneve.

Violenta grandinata nel Foggiano, danni ai campi - Una violenta grandinata si è abbattuta nelle campagne nel Foggiano. Diversi video on line mostrano, nella zona tra Lucera e Castelnuovo della Daunia i chicchi che si sono accumulati come la neve. Il maltempo ha causato danni diffusi alle colture agricole del Tavoliere, in particolare al grano. Le prime stime di Confagricoltura Foggia ipotizzano "danni significativi a diverse coltivazioni, che si aggiungono alle problematiche derivanti da una stagione caratterizzata da un'alternanza di siccità e precipitazioni intense e improvvise". 🔗tgcom24.mediaset.it

