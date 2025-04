Vincenzo Russo muore a 45 anni dopo mesi di visite e diagnosi discordanti due medici indagati

Vincenzo Russo, 45 anni, di Qualiano: ospedali, diagnosi discordanti e infine la morte. Esposto della famiglia, indaga la magistratura. Leggi su Fanpage.it La via Crucis di, 45, di Qualiano: ospedali,e infine la morte. Esposto della famiglia, indaga la magistratura.

Se ne parla anche su altri siti

Roma. La farmacista Anna Maria Russo investita sulle strisce muore dopo giorni di agonia - Anna Maria Russo, 53 anni, farmacista molto conosciuta nel quartiere Trieste, è morta a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto la sera del 26 marzo in piazza San Giovanni Bosco, nel quartiere Don Bosco, intorno alle 21. Alla guida dell’auto, una donna italiana di 73 anni. Immediatamente soccorsa dagli operatori del 118, Russo è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. 🔗laprimapagina.it

Vincenzo Arsena muore folgorato da un macchinario alla Anodall Extrusion e il suo corpo viene avvolto dalle fiamme. Aveva 52 anni - TREVENZUOLO - Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio 52enne è rimasto folgorato stamani alla Anodall Extrusion, una ditta di lavorazione dell'alluminio a Trevenzuolo, in... 🔗ilgazzettino.it

Tragedia sull’A20 a Torregrotta: muore a 27 anni Vincenzo Calvo, precipitato nella scarpata - Grave incidente stradale questa mattina sull’autostrada A20 nei pressi di Torregrotta, in provincia di Messina. A perdere la vita è stato il 27enne Vincenzo Calvo, originario di Ramacca, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il giovane si trovava alla guida di un furgone Iveco Daily in direzione Palermo quando, per cause non ancora chiarite, ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada sfondando il guardrail e precipitando nella scarpata sottostante. 🔗thesocialpost.it

Vincenzo Russo muore a 45 anni dopo mesi di visite e diagnosi discordanti, due medici indagati; Muore a 45 anni dopo un calvario durato oltre 2 mesi: indagati due medici; Muore in ospedale a 45 anni, aperta un'inchiesta; Vincenzo muore a 45 anni dopo un calvario di oltre 2 mesi: indagati due medici. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Vincenzo Russo muore a 45 anni dopo mesi di visite e diagnosi discordanti, due medici indagati - La via Crucis di Vincenzo Russo, 45 anni, di Qualiano: ospedali, diagnosi discordanti e infine la morte. Esposto della famiglia, indaga la magistratura. 🔗fanpage.it

Qualiano, muore a 45 anni dopo il ricovero: Procura apre un’inchiesta - Sarà l’autopsia a far luce sulla tragica morte di Vincenzo Russo, 45enne, deceduto lo scorso 13 aprile all’ospedale Cardarelli di Napoli ... 🔗ilgiornalelocale.it

Muore in ospedale a 45 anni, aperta un'inchiesta - QUALIANO. Due medici indagati per la morte di Vincenzo Russo, 45 anni di Qualiano deceduto lo scorso 13 aprile per una probabile setticemia dopo un calvario durato oltre due mesi e transitato per ... 🔗ilroma.net