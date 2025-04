Vincenzo muore a 45 anni dopo un calvario di oltre 2 mesi indagati due medici

Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano, deceduto lo scorso 13 aprile nell'ospedale Cardarelli di Napoli. La Procura di Napoli (pm Federica D'Amodio), dopo la denuncia presentata dalla moglie del 45enne, ha iscritto due medici nel registro degli. Napolitoday.it - Vincenzo muore a 45 anni dopo un calvario di oltre 2 mesi: indagati due medici Leggi su Napolitoday.it Sarà l'autopsia a dover fare luce sulla morte diRusso, 45enne di Qualiano, deceduto lo scorso 13 aprile nell'ospedale Cardarelli di Napoli. La Procura di Napoli (pm Federica D'Amodio),la denuncia presentata dalla moglie del 45enne, ha iscritto duenel registro degli.

Vincenzo Russo muore a 45 anni dopo mesi di visite e diagnosi discordanti, due medici indagati - La via Crucis di Vincenzo Russo, 45 anni, di Qualiano: ospedali, diagnosi discordanti e infine la morte. Esposto della famiglia, indaga la magistratura.

Vincenzo Russo muore a 45 anni dopo mesi di visite e diagnosi discordanti, due medici indagati; Muore a 45 anni dopo un calvario durato oltre 2 mesi: indagati due medici; Morto in ospedale a 45 anni, due medici indagati a Napoli; Cilentana, schianto in moto: muore il biker Vincenzo Ruotolo. Aveva 45 anni.

