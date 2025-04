Villa in fiamme a Tuna

Tuna, in località Canneto Sopra.Sul posto sono al lavoro pompieri giunti da Piacenza e dal distaccamento di Castelsangiovanni. Ilpiacenza.it - Villa in fiamme a Tuna Leggi su Ilpiacenza.it Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 19,30 di venerdì 25 aprile per domare un grosso incendio divampato all'interno di un'abitazione vicino a, in località Canneto Sopra.Sul posto sono al lavoro pompieri giunti da Piacenza e dal distaccamento di Castelsangiovanni.

