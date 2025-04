Villa Arconati 100 sculture in miniatura

Villa Arconati a Bollate. Domenica nell’ambito del progetto Arco e della mostra "Arte & Natura: Dentro e Fuori" promossa dalla Fondazione Augusto Rancilio, a cura di Diana Segantini, all’interno delle sale della Villa e nel giardino monumentale saranno collocate più di 100 piccole sculture di Melanie Sterba, che riproducono in miniatura le sculture che compongono la sua opera N°, esposta nelle Scuderie.Il progetto Take Away Art prevede che il pubblico possa cercare, trovare e prendere le piccole sculture, decidendo se tenerle per sé o se ricollocarle altrove. Take Away Art è un progetto artistico indipendente di grande successo, inaugurato da Melanie Sterba nel 2023. Ad oggi sono state distribuite oltre 5000 piccole figure umane fuse in stagno, con un tasso di ritrovamento costante del 90%. Ilgiorno.it - Villa Arconati, 100 sculture in miniatura Leggi su Ilgiorno.it Il progetto artistico Take Away Art di Melanie Sterba arriva aa Bollate. Domenica nell’ambito del progetto Arco e della mostra "Arte & Natura: Dentro e Fuori" promossa dalla Fondazione Augusto Rancilio, a cura di Diana Segantini, all’interno delle sale dellae nel giardino monumentale saranno collocate più di 100 piccoledi Melanie Sterba, che riproducono inleche compongono la sua opera N°, esposta nelle Scuderie.Il progetto Take Away Art prevede che il pubblico possa cercare, trovare e prendere le piccole, decidendo se tenerle per sé o se ricollocarle altrove. Take Away Art è un progetto artistico indipendente di grande successo, inaugurato da Melanie Sterba nel 2023. Ad oggi sono state distribuite oltre 5000 piccole figure umane fuse in stagno, con un tasso di ritrovamento costante del 90%.

