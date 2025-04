VIDEO Napoli in 5 000 al corteo del 25 aprile i temi Palestina scuola no al Riarmo e al ddl sicurezza

Napoli, per celebrare il 25 aprile. Vari i temi del corteo: dal sostegno alla Palestina al no al Riarmo Ue, passando per l’ostracismo al ddl sicurezza e alla riforma Valditara della scuola. “Siamo tutti antifascisti” lo slogan più gettonato, nel giorno della Festa della Liberazione. In marcia da piazza Garibaldi al Parco Ventaglieri, dove la giornata si conclude tra canti, balli e il pranzo sociale.C’è voglia di rivendicare le proprie lotte, ma niente tensioni lungo il tragitto. Nemmeno per la sosta sotto la sede di Fratelli d’Italia, al corso Umberto. Lì viene esposto uno striscione, evocando le raccomandazioni del governo per oggi: “Tenetevi la vostra sobrietà”. Poi vengono bruciate le armi, ma il rogo è simbolico: sono di cartone. Un bara di cartapesta compare all’altezza della Federico II. Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli, in 5.000 al corteo del 25 aprile: i temi Palestina, scuola, no al Riarmo e al ddl sicurezza Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiIn oltre 5.000 a, per celebrare il 25. Vari idel: dal sostegno allaal no alUe, passando per l’ostracismo al ddle alla riforma Valditara della. “Siamo tutti antifascisti” lo slogan più gettonato, nel giorno della Festa della Liberazione. In marcia da piazza Garibaldi al Parco Ventaglieri, dove la giornata si conclude tra canti, balli e il pranzo sociale.C’è voglia di rivendicare le proprie lotte, ma niente tensioni lungo il tragitto. Nemmeno per la sosta sotto la sede di Fratelli d’Italia, al corso Umberto. Lì viene esposto uno striscione, evocando le raccomandazioni del governo per oggi: “Tenetevi la vostra sobrietà”. Poi vengono bruciate le armi, ma il rogo è simbolico: sono di cartone. Un bara di cartapesta compare all’altezza della Federico II.

Le notizie più recenti da fonti esterne

15enne rapito a Napoli e poi rilasciato, il VIDEO del sequestro: il 24enne Antonio Amaral lo trascina e lo carica sul furgone rubato - L'obiettivo era quello di tentare un’estorsione da 1,5 milioni di euro. Il 24enne è stato arrestato ed ora si cercano i complici Spunta un video choc in merito al 15enne rapito a San Giorgio a Cremano, vicino Napoli, e poi rilasciato. Nel filmato si vede il 24enne Antonio Pacheco Amaral de Ol 🔗ilgiornaleditalia.it

Violenta grandinata su Napoli e provincia: le strade si trasformano in torrenti - VIDEO - Una violenta grandinata si è abbattuta su Napoli e provincia nel primo pomeriggio di oggi. Diversi i disagi per i cittadini. In alcune zone, infatti, oltre a problemi di circolazione, si sono registrati anche danni. Oltre Napoli città, sono stati colpiti dalla violenza della grandinata anche i... 🔗napolitoday.it

Buffon: “Inter e Napoli lotteranno per lo scudetto” | VIDEO - Il capodelegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato della Serie A. Ecco il video con le sue parole In occasione della presentazione dell'album di figurine tutto al femminile di Calciatore Panini, il capodelegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato della Serie A. Il video da Gazzetta.it. 🔗pianetamilan.it

VIDEO/ Napoli, in 5.000 al corteo del 25 aprile: i temi Palestina, scuola, no al Riarmo e al ddl sicurezza; Primavera, Avellino-Napoli 2-5: ecco il super-gol di Popovic | VIDEO; Napoli-Fiorentina 2-1, gol e highlights: segnano Lukaku e Raspadori; Napoli, tiktoker sfugge al blitz antidroga e ricompare in un video sui social. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Delirio Napoli: oltre 5.000 tifosi a Capodichino. Conte parla con il megafono VIDEO - Il Napoli ha vinto una partita importante, mica uno scudetto, ma l’atmosfera all’aeroporto di Capodichino è simile a quella di fine aprile 2023, dopo la vittoria con la Juventus che consegnò ... 🔗msn.com

Napoli, in contromano sulla superstrada. Il video dello spettacolare inseguimento e l'arresto - Ronaldinho show a 45 anni. Il brasiliano a segno con una magia nella sfida tra tra vecchie glorie del Brasile e della Spagna. ? ?Ronaldinho è scattato sul filo del fuorigioco poi ha dribblato il ... 🔗msn.com

GAZZETTA - Inter, Lautaro ed altri 5 nerazzurri hanno giocato oltre 3.000 minuti, nel Napoli solo Rrahmani - La Gazzetta dello Sport analizza i minuti in campo dell'Inter rispetto a quelli del Napoli. Non solo analisi collettiva e bilancio delle due squadre nel loro complesso, ma anche valutazione legata a o ... 🔗napolimagazine.com