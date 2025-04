VIDEO FOTO Pace e uguaglianza accompagnino anche la politica

Tempo di lettura: 2 minuti Un 25 Aprile nel segno della sobriertà, quello che si è svolto ad Avellino in ossequio al lutto nazionale proclamato dal Governo per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco.Le celebrazioni per l'80esimo avviversario dalla Liberazione organizzate dalla Prefettura di Avellini, in collaborazione con il 232° Reggimento Trasmissioni e le Forze dell'Ordine, si sono aperte come di consuetudine con gli onori al Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e la rassegna del Reparto schierato, quindi la cerimonia dell'Alzabandiera e la deposizione della corona d'alloro presso il Monumento ai Caduti, con la Guardia d'Onore."Non si tratta della tradizionale celebrazione del 25 aprile- ha detto il Prefetto- un momento di riflessione, ovviamente, sul lutto che tutti noi stiamo vivendo.

