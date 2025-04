VIDEO Anniversario della Liberazione omaggio del Mei a Sandro Pertini e ai partigiani costretti al esilio

della Liberazione d’Europa, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana proietta una clip dedicata al 'Presidente Partigiano' Sandro Pertini e agli esuli politici, con la voce di Massimo Wertmuller. L’emigrazione italiana ha avuto, e continua ad avere, molteplici. Genovatoday.it - VIDEO | Anniversario della Liberazione: l'omaggio del Mei a Sandro Pertini e ai partigiani costretti all'esilio Leggi su Genovatoday.it Fino al 9 maggio, in occasioned’Europa, il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana proietta una clip dedicata al 'Presidente Partigiano'e agli esuli politici, con la voce di Massimo Wertmuller. L’emigrazione italiana ha avuto, e continua ad avere, molteplici.

Il video dell'80esimo anniversario della liberazione di Bologna - Molte persone riunite in piazza Maggiore per ricordare quella mattina del 21 aprile 1945. Una commemorazione segnata dalla morte di Papa Francesco 🔗ilrestodelcarlino.it

