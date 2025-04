Vico Equense – Faito nuovo servizio bus EAV in via sperimentale

Faito, ora interrotta, da lunedì 28 aprile sarà attivato, in via sperimentale, un servizio di collegamento bus diretto, senza fermate intermedie, da Vico Equense per il Faito, che va ad aggiungersi a quello già previsto con ìtre corse al giorno di andata e ritorno. L’integrazione prevede 14 corse dirette da Vico Equense e 15 dal Faito. Le partenze da Vico Equense saranno effettuate in concomitanza con l’arrivo dei treni della Circumvesuviana. Per consentire l’interscambio con la ferrovia, tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, oltre al treno, sono già attive 20 corse automobilistiche al giorno dalle 6. Leggi su Ildenaro.it “Su richiesta del territorio, del sindaco di Castellammare, Luigi Vicinanza, e su precisa sollecitazione del presidente della Campania, Vincenzo De Luca”, come riferito una nogta, EAV (Ente Autonomo Volturno), dopo il crollo della cabina della Funivia del, ora interrotta, da lunedì 28 aprile sarà attivato, in via, undi collegamento bus diretto, senza fermate intermedie, daper il, che va ad aggiungersi a quello già previsto con ìtre corse al giorno di andata e ritorno. L’integrazione prevede 14 corse dirette dae 15 dal. Le partenze dasaranno effettuate in concomitanza con l’arrivo dei treni della Circumvesuviana. Per consentire l’interscambio con la ferrovia, tra Castellammare di Stabia e, oltre al treno, sono già attive 20 corse automobilistiche al giorno dalle 6.

