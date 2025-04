Vicino Lontano focus su Gaza ospite d eccezione sarà la finalista del International Booker Prize 2025

della scomparsa, romanzo della scrittrice palestinese Ibtisam Azem, candidata all’International Booker Prize 2025. Pubblicato nel 2014 e rilanciato nel 2024 dall’editore britannico And Other. Udinetoday.it - Vicino/Lontano focus su Gaza, ospite d'eccezione sarà la finalista dell'International Booker Prize 2025 Leggi su Udinetoday.it Cosa accadrebbe se, da un momento all’altro, il nemico svanisse? È la provocazione al centro de Il libroa scomparsa, romanzoa scrittrice palestinese Ibtisam Azem, candidata all’. Pubblicato nel 2014 e rilanciato nel 2024 dall’editore britannico And Other.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump vicino a Macron ma lontano da Zelensky: il risiko dei posti al funerale del Papa - Il cerimoniale detta le posizioni delle 170 delegazioni straniere secondo il criterio dell’ordine alfabetico dei Paesi in lingua francese, come fu per le esequie di Giovanni Paolo II. Il presidente americano potrebbe avere una sedia tra due Stati africani 🔗repubblica.it

Papa Francesco, i posti a sedere ai funerali: Trump vicino a Macron, ma molto lontano da Zelensky. Ecco lo schema (e perché) - Con il passare dei giorni, si allunga e delinea con maggiore chiarezza la lista delle 170 delegazioni straniere che arriveranno a Roma per partecipare sabato ai funerali di Papa Francesco: capi di... 🔗ilmessaggero.it

Festival Vicino/Lontano, oltre 200 protagonisti e più di 100 eventi - (Adnkronos) – È "scarto" la parola-chiave della 21esima edizione del festival Vicino/Lontano in programma a Udine da mercoledì 7 a domenica 11 maggio, con eventi di anteprima già a partire dal 22 aprile. Oltre 100 gli appuntamenti in programma, tra confronti, incontri, lectio, mostre, spettacoli e proiezioni, che coinvolgeranno più di 200 protagonisti del mondo […] L'articolo Festival Vicino/Lontano, oltre 200 protagonisti e più di 100 eventi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

FESTIVAL VICINO/LONTANO, in anteprima italiana la finalista BOOKER PRIZE IBTISAM AZEM: il suo tour chiuderà al Salone del Libro | NordestNews; A vicino/lontano prima tappa scrittrice palestinese Azem; Attacco israealiano a Gaza. Al Jazeera: almeno 29 morti e 80 dispersi - L'ex governatore repubblicano Mike Huckabee nuovo ambasciatore americano in Israele. Nel primo mandato di Trump trasferì l'ambasciata americata da Tel Aviv a Gerusalemme; Festival Vicino/Lontano, oltre 200 protagonisti e più di 100 eventi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Vicino/Lontano focus su Gaza, ospite d'eccezione sarà la finalista dell'International Booker Prize 2025 - Ibtisam Azem sarà protagonista domenica 11 maggio a Udine, nella giornata conclusiva del festival vicino/lontano 2025 ... 🔗udinetoday.it

A vicino/lontano prima tappa scrittrice palestinese Azem - (ANSA) - TRIESTE, 25 APR - Cosa succede se, da un momento all'altro, svanisce il nemico contro cui hai speso piani, risorse, energie? È quello che ha provato a immaginare la scrittrice palestinese Ibt ... 🔗msn.com

Lo "scarto", visto sia come rifiuto ma anche come cambiamento al centro di Vicino/Lontano - E' ''scarto'' la parola chiave della ventunesima edizione del festival vicino/lontano in programma a Udine dal 7 al 11 maggio. Oltre 100 gli appuntamenti tra incontri, mostre, spettacoli e proiezioni ... 🔗rainews.it