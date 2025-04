Vicchio targa in memoria dei Martiri di Campo Marte e delle vittime dell’Eccidio Padulivo

targa in memoria dei cinque Martiri di Campo di Marte e delle vittime dell’Eccidio di Padulivo è stata apposta sulla facciata del palazzo comunale in piazza Giotto. La cerimonia di scoprimento si è tenuta oggi, 25 Aprile, in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione, alla presenza delle autorità, i familiari delle vittime e la locale sezione Anpi.Sulla targa, realizzata col contributo di familiari, Anpi e Comune, è inciso: "Comune di Vicchio, Medaglia d’argento al merito civile. Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia il Popolo di Vicchio ricorda la fucilazione dei Martiri di Campo di Marte del 22 marzo 1944, l’Eccidio di Padulivo del 10-11 luglio 1944 e tutte le vittime della ferocia nazifascista per trasmettere la memoria del loro sacrificio e riaffermare i valori di pace, giustizia e libertà sanciti dalla nostra Costituzione". Lanazione.it - Vicchio, targa in memoria dei Martiri di Campo Marte e delle vittime dell’Eccidio Padulivo Leggi su Lanazione.it Firenze, 25 aprile 2025 - Unaindei cinquedididiè stata apposta sulla facciata del palazzo comunale in piazza Giotto. La cerimonia di scoprimento si è tenuta oggi, 25 Aprile, in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione, alla presenzaautorità, i familiarie la locale sezione Anpi.Sulla, realizzata col contributo di familiari, Anpi e Comune, è inciso: "Comune di, Medaglia d’argento al merito civile. Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia il Popolo diricorda la fucilazione deidididel 22 marzo 1944, l’Eccidio didel 10-11 luglio 1944 e tutte ledella ferocia nazifascista per trasmettere ladel loro sacrificio e riaffermare i valori di pace, giustizia e libertà sanciti dalla nostra Costituzione".

