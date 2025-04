Viale Matteotti e il nodo variante Chiassai Già fissato l’incontro

Viale Matteotti per affrontare il nodo della variante al ponte Leonardo. A renderlo noto lo stesso primo cittadino, che dopo gli interventi degli abitanti del quartiere Peep sulla stampa, ha replicato attraverso una nota scendendo nel dettaglio della questione. "Appena ricevuta la richiesta di incontro da parte dei cittadini - ha affermato Silvia Chiassai Martini - ho immediatamente dato la disponibilità con più date per un confronto sulla questione. Già il giorno successivo alla loro comunicazione, in data 18 aprile, ho scritto al presidente della Provincia proponendo alcune date utili per tenere l’incontro in tempi brevi. l’incontro pubblico si terrà quindi mercoledì 30 aprile alle ore 18 in Palazzo del Podestà, il presidente della Provincia non sarà presente ma ci saranno i progettisti incaricati dalla Provincia". Lanazione.it - Viale Matteotti e il nodo variante . Chiassai: "Già fissato l’incontro" Leggi su Lanazione.it Il sindaco di Montevarchi incontrerà i residenti diper affrontare ildellaal ponte Leonardo. A renderlo noto lo stesso primo cittadino, che dopo gli interventi degli abitanti del quartiere Peep sulla stampa, ha replicato attraverso una nota scendendo nel dettaglio della questione. "Appena ricevuta la richiesta di incontro da parte dei cittadini - ha affermato SilviaMartini - ho immediatamente dato la disponibilità con più date per un confronto sulla questione. Già il giorno successivo alla loro comunicazione, in data 18 aprile, ho scritto al presidente della Provincia proponendo alcune date utili per tenerein tempi brevi.pubblico si terrà quindi mercoledì 30 aprile alle ore 18 in Palazzo del Podestà, il presidente della Provincia non sarà presente ma ci saranno i progettisti incaricati dalla Provincia".

