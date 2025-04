Lanazione.it - Viaccia retrocesso dalla Promozione: rifondazione con Gori e Reali

Leggi su Lanazione.it

"Spiace soprattutto per la prima parte di stagione. Anche non aver avuto a disposizione il nostro campo per oltre un anno ha inciso negativamente, soprattutto sul piano economico. Penso però che ci siano le basi per ripartire, perché il gruppo c’è e ha chiuso in crescendo". A mente fredda, mister Federico Facchini commenta la stagione deldal campionato didopo sette stagioni in catea. Non è detto che il club non possa essere ripescato, ma si tratta di un’ipotesi al momento poco probabile. In ogni caso c’è aria di: si dovrebbe ripartire a livello dirigenzialecoppia formata da Claudioe Cristiano, che garantisce esperienza e continuità. L’intenzione è quella di confermare il gruppo attuale, cercando di trattenere anche chi ha più mercato.