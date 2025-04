Via Umberto I si rifà il look Partono i lavori

È tutto pronto per l'inizio dei lavori di riasfaltatura di via Umberto I, arteria centrale di Verano Brianza che include gli incroci con via San Carlo e via Piave. Dal 5 maggio l'intervento, necessario per completare la riqualificazione iniziata lo scorso luglio, comporterà la chiusura a tratti della strada per circa dieci giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse. Il sindaco Samuele Consonni ha spiegato che questo tratto di via Umberto I necessita urgentemente di un restyling, precedentemente rimandato in attesa dell'apertura del nuovo parco di via Piave. L'amministrazione comunale ha stanziato 170mila euro di fondi propri per l'intera opera stradale. La scelta progettuale prevede la rimozione del vecchio e pericoloso pavé, con diversi blocchetti già staccati, e la sua sostituzione con una più funzionale colata di cemento su un tratto di circa 250 metri.

