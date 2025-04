Via Portuense incendio di sterpaglie donna soccorsa e traffico bloccato

Ieri sera, intorno alle 23:00, un vasto rogo di sterpaglie e rifiuti in abbandono ha interessato un tratto di via Portuense all'altezza di viale Isacco Newton. Le fiamme, divampate in modo accidentale in un'area di pochi metri quadri, sono state prontamente domate dai vigili del Fuoco.

