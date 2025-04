Via Palmerino giovane di 24 anni trovato morto in strada indagano i carabinieri

giovane di 24 anni è stato trovato morto in strada la scorsa notte in via Palmerino. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Il giovane si trovava nei pressi di un cancello. Sono in corso le indagini per accertare cosa sia successo: l'ipotesi più. Palermotoday.it - Via Palmerino, giovane di 24 anni trovato morto in strada: indagano i carabinieri Leggi su Palermotoday.it Undi 24è statoinla scorsa notte in via. Sul posto sono intervenuti, vigili del fuoco e sanitari del 118. Ilsi trovava nei pressi di un cancello. Sono in corso le indagini per accertare cosa sia successo: l'ipotesi più.

