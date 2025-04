Via Montanara furto nella notte alla macelleria equina Ferraroni Rabbia in via Montanara

Rabbia in una foto. Postata su Facebook dai gestori della macelleria equina svaligiata nella notte da ignoti in via Montanara. A rendere pubblica la vicenda con un post (e una foto, appunto) sono stati oggi, 25 aprile, i titolari della macelleria equina Ferraroni. Poche parole e una foto. Parmatoday.it - Via Montanara, furto nella notte alla macelleria equina Ferraroni. Rabbia in via Montanara Leggi su Parmatoday.it Tutta lain una foto. Postata su Facebook dai gestori dellasvaligiatada ignoti in via. A rendere pubblica la vicenda con un post (e una foto, appunto) sono stati oggi, 25 aprile, i titolari della. Poche parole e una foto.

Via Montanara, furto nella notte alla macelleria equina Ferraroni. Rabbia in via Montanara; Svaligiata nella notte la macelleria equina Ferraroni (via Montanara): la rabbia social

Svaligiata nella notte la macelleria equina Ferraroni (via Montanara): la rabbia social - Poche parole e una foto emblematici di tanta amarezza, frustrazione e rabbia. Il post su facebook della macelleria equina Ferraroni, negozio storico di via Montanara, è una vetrina con un chiaro segno ... 🔗gazzettadiparma.it