Via libera in Consiglio al accordo con la Provincia per lo sviluppo del aeroporto

Consiglio comunale di giovedì 24 aprile è stato approvato - con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti - l’accordo tra la Provincia di Rimini e i Comuni di Rimini e Riccione per lo sviluppo dell’aeroporto internazionale Federico Fellini di Rimini - San Marino. L’accordo, in. Riminitoday.it - Via libera in Consiglio all'accordo con la Provincia per lo sviluppo dell'aeroporto Leggi su Riminitoday.it Durante ilcomunale di giovedì 24 aprile è stato approvato - con 22 voti favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti - l’tra ladi Rimini e i Comuni di Rimini e Riccione per lointernazionale Federico Fellini di Rimini - San Marino. L’, in.

Cosa riportano altre fonti

In Lombardia basta ticket sanitario per le donne vittime di violenza: il via libera bipartisan in Consiglio regionale - Milano, 4 marzo 2025 – Regione Lombardia apre la strada all’esenzione del ticket sanitario per le donne vittime di violenza. E lo fa con un doppio voto praticamente bipartisan in Consiglio regionale. Oggi, infatti, il parlamento regionale ha approvato due mozioni, una della Lega e una di Fratelli d'Italia su questo tema. Nel secondo documento sono confluite anche le richieste del Pd, che ha chiesto tempi rapidi per l'attuazione e di allargare l'esenzione a tutte le vittime di violenza di "genere". 🔗ilgiorno.it

Verso il via libera del Consiglio regionale - Alla fine, fra i Dem, a mancare sarà probabilmente solo un sì. Quello di Lucia De Robertis, orientata verso il "non voto". Per il resto, oggi, nel passaggio in aula della legge sul suicidio medicalmente assistito, tutti i consiglieri Pd sembrano convergere verso il sì. Anche Andrea Pieroni, fra i più perplessi negli ultimi giorni, ha annunciato voto favorevole, pur ritenendo "ineludibile una legislazione nazionale". 🔗lanazione.it

Via libera a risoluzione della maggioranza su Consiglio Ue alla Camera, 188 i sì e 125 i no - (Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2025 L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza relativa alle comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul Consiglio europeo che si terra' a Bruxelles da domani. Il documento, identico negli impegni all'Esecutivo a quello licenziato ieri dal Senato, ha ottenuto 188 voti favorevoli e 125 contrari (9 gli astenuti). Bocciate le sei risoluzioni presentate dalle opposizioni (su tutte, l'Esecutivo aveva espresso parere negativo). 🔗iltempo.it

Via libera in Consiglio all'accordo con la Provincia per lo sviluppo dell'aeroporto; Finanziaria, via libera in Consiglio alla manovra da 10 miliardi; Ue, via libera del Consiglio all’Iva digitale; Via libera dal Consiglio federale ai programmi di ricerca Svizzera-UE. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Finanziaria, via libera in Consiglio alla manovra da 10 miliardi - Quasi la metà dei fondi sono per la sanità, Meloni: «Diamo tante risposte ai sardi». Truzzu: «Non c’è visione» ... 🔗unionesarda.it

Via libera con prescrizioni del consiglio dei Ministri all'Ops Unicredit su Banco Bpm - Nel risiko bancario c'è grande fermento. Archiviata l'assemblea di Mps, con il via libera all'aumento di capitale per la scalata a Mediobanca, ecco che sulla scena torna l'offerta di Unicredit per ... 🔗msn.com

Finanziaria, maratona in Consiglio: accordo tra schieramenti quasi raggiunto per un via libera entro giovedì - È atteso per questo giovedì, a meno di clamorosi intoppi, il via libera dal Consiglio regionale alla Finanziaria da circa 10 miliardi di euro. L’accordo ormai raggiunto tra schieramenti per una rapida ... 🔗sardiniapost.it