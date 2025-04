Via libera anche per le passerelle

Con l'apertura delle passerelle ciclopedonali laterali del ponte sull'Ete Morto, a Casette d'Ete, si è completato ogni tassello relativo alla nuova infrastruttura. Di pari passo, gli operai hanno cominciato a sistemare le aree attigue al ponte, compreso lo spazio verde attrezzato, ma anche chiudendo l'accesso alla passerella pedonale che, nell'ultimo anno, è stata una valida e comoda alternativa per i pedoni per poter passare da una parte all'altra dell'Ete Morto mentre erano in corso i lavori. Ora che non serve più, la passerella sarà rimossa per essere riutilizzata in altri cantieri. Nulla ancora si sa per l'inaugurazione.

