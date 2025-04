Via libera al rendiconto 2024 Strade scuole e biblioteca investiremo 700mila euro

Strade, cimiteri, biblioteca, scuole, canali e molto altro ancora, i margini per poterlo fare ci sono". Parola dell'assessore comunale al Bilancio, Piero Mussida (nella foto). Ieri sera, il Consiglio comunale ha discusso il rendiconto 2024 e contestualmente, sono state liberate importanti risorse per gli investimenti futuri che intende affrontare l'amministrazione comunale. "Grazie alla buona gestione finanziaria che ci caratterizza, chiudiamo un anno con i conti dell'ente locale in ordine e cominciamo a liberare 700mila euro di investimenti – ha dettagliato l'assessore, soddisfatto della gestione adottata –. Un impegno finanziario che ha uno sguardo ampio sul territorio che stiamo amministrando e si vuole costantemente migliorare per il benessere di chi lo abita: 120mila euro per le asfaltature; 25mila euro per la segnaletica stradale; 72mila euro per i parchi; 90mila euro per migliorare l'asilo nido; 83mila euro per i centri sportivi; 68 mila euro per i cimiteri; 30mila euro per attrezzature scolastiche e per gli eventi; 55mila euro per il sistema di condizionamento della biblioteca; 56mila euro per manutenzioni straordinarie dei plessi scolastici; 65mila euro per interventi sulla Brembiolina ed altre risorse per ulteriori progetti".

