barriera in cemento armato, da montare in meno di una giornata e pronta a entrare in funzione in caso di emergenza idraulica: è questa la risposta dell’Amministrazione comunale di Faenza alla fragilità idrogeologica dell’area di via Cimatti, in attesa del progetto di regimazione delle acquee, che dovrebbe vedere la luce dopo l’estate. Le continue allerte meteo e la fragilità del territorio hanno portato Palazzo Manfredi a decidere per una soluzione d’emergenza e temporanea anche per dare maggiore tranquillità alle centinaia di abitazioni e residenti che in 16 mesi sono state alluvionate per tre volte. Dopo l’esperienza negativa del muro eretto a settembre del 2024, caduto sotto la spinta dell’acqua esondata dal torrente Marzeno alla confluenza con il Lamone e poi incanalatasi nei campi fino ad arrivare in via Cimatti, si è deciso di pensare a una misura, sì temporanea, in attesa dell’area di regimazione, che l’Amministrazione ha voluto portare avanti in autonomia e che recentemente ha ricevuto la copertura finanziaria dall’ultima ordinanza del commissario Curcio, ma che potesse dare ben più tranquillità dell’esperienza di quella barriera eretta in fretta e furia che però non fu in grado di contenere la pressione. Ilrestodelcarlino.it - Via Cimatti, barriera temporanea anti-alluvioni Leggi su Ilrestodelcarlino.it Unain cemento armato, da montare in meno di una giornata e pronta a entrare in funzione in caso di emergenza idraulica: è questa la risposta dell’Amministrazione comunale di Faenza alla fragilità idrogeologica dell’area di via, in attesa del progetto di regimazione delle acquee, che dovrebbe vedere la luce dopo l’estate. Le continue allerte meteo e la fragilità del territorio hanno portato Palazzo Manfredi a decidere per una soluzione d’emergenza eanche per dare maggiore tranquillità alle centinaia di abitazioni e residenti che in 16 mesi sono state alluvionate per tre volte. Dopo l’esperienza negativa del muro eretto a settembre del 2024, caduto sotto la spinta dell’acqua esondata dal torrente Marzeno alla confluenza con il Lamone e poi incanalatasi nei campi fino ad arrivare in via, si è deciso di pensare a una misura, sì, in attesa dell’area di regimazione, che l’Amministrazione ha voluto portare avin autonomia e che recentemente ha ricevuto la copertura finanziaria dall’ultima ordinanza del commissario Curcio, ma che potesse dare ben più tranquillità dell’esperienza di quellaeretta in fretta e furia che però non fu in grado di contenere la pressione.

