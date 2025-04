Verso Inter Roma giallorossi al lavoro a Trigoria Inzaghi ancora senza Thuram

Inter e Roma, che sarà il big match della trentaquattresima giornata di Serie A. A San Siro andranno in scena 90 minuti di altissima tensione, con la formazione di Claudio Ranieri che sarà chiamata nell’impresa di provare ad infliggere la seconda sconfitta consecutiva in campionato – sarebbe la terza tra tutte le competizioni – ai nerazzurri. L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile, alle ore 15, quando la Roma dovrà lanciare un segnale forte non solo per la classifica, ma anche per alimentare la fiducia e l’entusiasmo in vista delle successive gare. Per i giallorossi sta per iniziare infatti il tour de force finale, che dopo l’Inter vedrà come ostacoli altri tre scontri diretti con Fiorentina, Atalanta e Milan. Sololaroma.it - Verso Inter-Roma, giallorossi al lavoro a Trigoria. Inzaghi ancora senza Thuram Leggi su Sololaroma.it Da una parte la lotta Scudetto e dall’altra probabilmente l’ultima occasione per continuare a sperare nella Champions League. Questi i temi che racchiudono la sfida tra, che sarà il big match della trentaquattresima giornata di Serie A. A San Siro andranno in scena 90 minuti di altissima tensione, con la formazione di Claudio Ranieri che sarà chiamata nell’impresa di provare ad infliggere la seconda sconfitta consecutiva in campionato – sarebbe la terza tra tutte le competizioni – ai nerazzurri. L’appuntamento è fissato per domenica 27 aprile, alle ore 15, quando ladovrà lanciare un segnale forte non solo per la classifica, ma anche per alimentare la fiducia e l’entusiasmo in vista delle successive gare. Per ista per iniziare infatti il tour de force finale, che dopo l’vedrà come ostacoli altri tre scontri diretti con Fiorentina, Atalanta e Milan.

Inter verso la Roma, Dumfries e Zielinski per la panchina: le ultime su Thuram - Si avvicina a grandi falcate un match di San Siro, tra Inter e Roma, cruciale per la stagione di entrambe. I giallorossi devono per forza mettere da parte un tabù big match che dura ormai da troppo tempo, perché solo vincendo le ultime sfide con le pari livello il sogno Champions League ha speranza di esistere. Nerazzurri invece a pari punti in vetta col Napoli ma alle prese con la stanchezza dei tantissimi impegni in programma e feriti da due ko consecutivi, contro il Bologna in campionato e con il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. 🔗sololaroma.it

Inter-Roma, nuovo dietrofront: si va verso domenica alle 15:00 - Cambia nuovamente la data di Inter-Roma. Il match, inizialmente in programma per sabato 26 aprile alle ore 18:00, era stato spostato a domenica 27 a causa dei funerali di Papa Francesco del prossimo sabato. Nelle ultime ore, si è parlato di una possibile speciale deroga in favore dei due club per giocare sabato alle 20:45. Alle fine, però, la Lega Serie A dovrebbe spostare la gara a domenica alle 15:00. 🔗sololaroma.it

Roma verso l’Inter, difesa di ferro per Ranieri: rilancio Pellegrini? - Difficile concentrarsi sulle questioni di campo dopo la notizia mattutina della scomparsa di Papa Francesco, proprio nel lunedì dell’Angelo. Ma in attesa che si completi il quadro della 33ª giornata di Serie A, con le 4 partite di oggi rinviate, la Roma si gode la vittoria contro il Verona, opaca nella prestazione ma fondamentale per la corsa Europa, e pensa ad una sfida contro l’Inter tra le più difficili da affrontare. 🔗sololaroma.it

Verso Inter-Roma, niente conferenza stampa di Ranieri; LIVE - Inter-Roma, cambiano data e orario: si gioca domenica, c'è il comunicato; ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento intenso per il gruppo. Ranieri prepara qualche novità per l’Inter (VIDEO); Inter-Roma, il Prefetto di Milano vieta la trasferta ai tifosi giallorossi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Verso Inter-Roma, le possibili scelte di Ranieri. L'interesse per Steijn e Hudson-Odoi. Il saluto a Papa Francesco

Verso Inter-Roma, Inzaghi: "Non so con certezza se avrò Dumfries, Zielinski e Thuram" - Il tecnico nerazzurro ha parlato subito dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan: "C'è fiducia, ma non sono sicuro di averli. Ogni partita ora è una finale" ... 🔗ilromanista.eu

