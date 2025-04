Quotidiano.net - Verso il Conclave, Zuppi incontra Delpini a Bologna: “Il mio futuro? Sono in apnea”

Leggi su Quotidiano.net

, 25 aprile 2025 – “in, peggio di Maiorca.”, dice con una battuta Matteo, ieri sotto le Torri per una visita lampo. In doppia veste: prima come “don Matteo” per un incontro con i sacerdoti delle parrocchie del centro città, poi come presidente della Cei per un pranzo privato con l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario. E se il cardinale, arcivescovo di, tra i “papabili” per il dopo Francesco preferisce non parlare del, paragonandosi al campione mondiale di, non solo in via Altabella, sede della Curia bolognese, c’è chi tifa per lui.non si scompone, dribbla domande sul toto-, sorride e continua la sua vita da pastore nel segno di Bergoglio. Con la testa a Roma, dove domani si terrà il funerale del Pontefice, ma con il cuore a, dove continua a seguire la normale amministrazione della diocesi.