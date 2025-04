Verona 19enne si risveglia seminuda e ferita in un campo Vedevo solo le sagome di tre persone

Verona indaga su una presunta aggressione subita da una ragazzina 19enne , che ha denunciato di essersi risvegliata in un campo in stato confusionale , con ferite e i vestiti strappati dopo una serata trascorsa in un locale nella zona industriale di Arbizzano , frazione di Negrar , alle porte di Verona . Il fatto risale alla notte tra Pasqua e Pasquetta . La mamma della.

