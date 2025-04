Verissimo Gabriella Carlucci e Gianmarco Tamberi tra gli ospiti del 26 – 27 aprile

Nuovo weekend in compagnia di "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 26 e domenica 27 aprile, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Verissimo tutti gli ospiti del weekend 26-27 aprile Sabato, alle ore 16.30: Verissimo si aprirà con un sentito ricordo di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile e del quale, proprio sabato, verranno celebrati i funerali. Quello del talk show di Canale 5 vuole essere un omaggio a un Pontefice che rimarrà nel cuore di tutti per la forza del suo messaggio e per la sua straordinaria semplicità. Nel corso della puntata saranno ospiti di Silvia Toffanin: Orietta Berti, che ha avuto l'onore d'incontrare più volte, nella sua lunga carriera, il Santo Padre, Gabriella Carlucci, che torna negli studi di Mediaset dopo molti anni e Rosa Diletta Rossi, protagonista, su Canale 5, della seconda stagione della serie "Maria Corleone".

