Verissimo ecco chi ci sarà sabato 26 e domenica 27 aprile

ecco chi vedremo questo fine-settimana a 'Verissimo'.

sabato 26 aprile: chi ci sarà

La puntata di 'Verissimo' di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5 e si aprirà con un omaggio a Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile. Nella giornata di sabato saranno, tra l'altro, celebrati i funerali del Santo Padre e la trasmissione vuole, per questo, rendergli omaggio.

Anche per questo motivo, in studio sarà presente Orietta Berti che ha più volte incontrato il Pontefice in questi anni.

sarà, poi, la volta di Rosa Diletta Rossi, protagonista della seconda stagione della serie 'Maria Corleone' e della conduttrice Gabriella Carlucci, per la prima volta a Mediaset dopo tanti anni.

