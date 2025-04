Verifica del età il sistema Agcom potrebbe avere vita breve

dell’Agcom ha messo nero su bianco le caratteristiche che dovranno avere gli strumenti per accedere ai contenuti per maggiorenni. Nel 2026, però, si rischia di dover rifare tutto Leggi su Wired.it Il procedimentoha messo nero su bianco le caratteristiche che dovrannogli strumenti per accedere ai contenuti per maggiorenni. Nel 2026, però, si rischia di dover rifare tutto

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato le regole che le piattaforme di video sharing e i siti web, che rendono disponibili in Italia contenuti, devono utilizzare per verificare la maggiore età degli utenti, in attuazione della legge 13 novembre 2023, n.159 (il cosiddetto decreto Caivano). Obiettivo, garantire una protezione efficace dei minori dai pericoli del web. Piattaforme e siti avranno sei mesi di tempo dalla pubblicazione della delibera per adeguarsi alle ... 🔗quotidiano.net

