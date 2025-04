Venezia Milan il ricordo della vittoria rossonera nel 2002

Venezia-Milan. Doppietta di Javi Moreno, gol di Kaladze e Contra: il 4-1 del 2002. Ecco il racconto della gara da acMilan.com

Neres non convocato per il match contro il Venezia, rientrerà col Milan (Sky) - Il Napoli domani affronterà alle 12:30 il Venezia. Era in dubbio la presenza di David Neres tra i convocati, dopo l’infortunio che lo sta tenendo fuori da un mese. Neres non convocato contro il Venezia, rientra dopo la sosta nazionali Secondo quanto riportato da Sky Sport, il brasiliano non sarà convocato. Dunque, rientrerà per il match contro il Milan dopo la sosta delle nazionali, domenica 30 marzo alle 20:45. 🔗ilnapolista.it

Ex Milan, Maldini si accoda a Galliani: commovente ricordo di Berlusconi - Paolo Maldini, ex capitano ed ex dirigente del Milan, ha ricordato sui social Silvio Berlusconi in un giorno molto speciale per il club 🔗pianetamilan.it

Italia-Germania, Gianni Rivera: «Spalletti ha ricostruito il gruppo. Io non sono stato invitato, ma anche il Milan si è dimenticato di me… Ecco cosa ricordo del 4-3 in Messico» - Le parole di Gianni Rivera, ex calciatore dell’Italia e del Milan, sulla sfida contro la Germania in programma in Nations League Quando c’è Italia-Germania, è inevitabile riandare alla memoria degli Italia-Germania che furono e ai loro protagonisti. Su tutti Gianni Rivera, ovviamente, ovvero l’autore del gol di quel mitico 4-3 del Mondiale 1970 nella “partita […] 🔗calcionews24.com

Venezia-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Nella domenica di Serie A (tutte le gare di domenica in quanto sabato si svolgeranno i funerali di Papa Francesco) il Milan scenderà in campo al Penzo contro il Venezia. I rossoneri ... 🔗msn.com

Milan, ufficiali data e orario di Inter-Roma: spostata la partita con il Venezia? - È arrivato il comunicato ufficiale della Lega sulla data e l’orario di Inter-Roma. Cambia anche l’orario della sfida tra Venezia e Milan? Il martedì post Pasquetta è stato senza dubbio ricco di colpi ... 🔗spaziomilan.it