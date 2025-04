Venezia Comics il festival del fumetto e della cultura pop a Forte Marghera

Venezia Comics, festival del fumetto e della cultura pop di Venezia, nella cornice di Forte Marghera. Giunto alla 12ª edizione, è organizzato da VeneziaComix, con il patrocinio di Consiglio Regionale del Veneto, Le Città in Festa del Comune di Venezia, Vela. Veneziatoday.it - Venezia Comics, il festival del fumetto e della cultura pop a Forte Marghera Leggi su Veneziatoday.it Torna sabato 3 e domenica 4 maggio ildelpop di, nella cornice di. Giunto alla 12ª edizione, è organizzato daComix, con il patrocinio di Consiglio Regionale del Veneto, Le Città in Festa del Comune di, Vela.

Venezia Comics, il festival del fumetto e della cultura pop a Forte Marghera; Venezia Comics 2025: Forte Marghera capitale della cultura pop; Il 3 e 4 maggio prende il via la dodicesima edizione di "VeneziaComics".

Venezia Comics 2025: Forte Marghera capitale della cultura pop - Il festival del fumetto e della cultura pop è alla sua dodicesima edizione, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 a Forte Marghera ... 🔗lavocedivenezia.it

Torna la festa di via Piave con supereroi e esibizioni a colpi di spada laser - Si tratta di un'iniziativa del "Road to Venezia Comics", percorso di avvicinamento alla grande festa del fumetto e del gioco in programma il 3 e 4 maggio negli spazi di Forte Marghera. Ci saranno i ... 🔗veneziatoday.it