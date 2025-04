Vele per linclusione la Coppa Forte a Mare al Marina

Mare e di godere di un senso di libertà unico: con questo. Quotidianodipuglia.it - Vele per l?inclusione: la Coppa Forte a Mare al ?Marina? Leggi su Quotidianodipuglia.it Brindisi come punto di riferimento per la vela paralimpica, per offrire un?opportunità agli atleti di poter vivere ile di godere di un senso di libertà unico: con questo.

Approfondimenti da altre fonti

Lo 0-0 con la Giana Erminio basta al Rimini per aggiudicarsi la sua prima Coppa Italia Serie C. Dopo la vittoria di misura arrivata a Gorgonzola nella finale d'andata, ai romagnoli era sufficiente il pareggio per alzare il trofeo al cielo. In un Romeo Neri tutto esaurito per i tifosi... 🔗riminitoday.it

A Nicosia (Cipro) è andata in scena la prima giornata della Coppa Europa di lanci. Il risultato ad effetto è stato firmato dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello a 77,07 metri: miglior prestazione mondiale stagionale e record europeo under 23 davanti alla francese Rose Longa (72.87), mentre Sara Fantini ha concluso in terza posizione con lo stagionale di 72.37. Paola Padovan ha invece concluso al sesto posto nella gara di tiro del giavellotto con la misura di 55. 🔗oasport.it

Saranno Pro Recco e Savona a contendersi la Coppa Italia 2024-2025 di pallanuoto maschile: questo l’esito delle semifinali andate in scena alla Piscina Comunale “F. Scandone” di Napoli. Nelle sfide del penultimo atto il Savona ha sconfitto per 10-6 il Brescia, mentre la Pro Recco ha piegato a fatica il Trieste, battuto per 5-4. Il Savona sorprende il Brescia scappando via nel primo quarto, chiuso in vantaggio per 3-1, bissando il parziale anche nella seconda frazione, arrivando sul 6-2 a metà ... 🔗oasport.it

Vele inclusive sul mare di Brindisi: torna la Coppa Forte a Mare - ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the article reading function. We recommend using Chrome, Edge or Firefox for this feature. Close Brindis ... 🔗brindisilibera.it

Coppa Interamnia: Quaresimale, straordinaria testimonianza di inclusione sociale e di integrazione - TERAMO – “La Coppa Interamnia è un’iniziativa importante non solo ... proprio perché racchiude in sé i valori di inclusione sociale e di integrazione con la partecipazione di centinaia di atleti ... 🔗ekuonews.it

Coppa Italia delle Regioni 2025: Il ciclismo come motore di valorizzazione territoriale e inclusione sociale - offrendo un esempio concreto di come lo sport possa essere veicolo di valori universali e strumento di valorizzazione territoriale. Tags: Ciclismo Coppa Italia delle Regioni parità di genere sport e ... 🔗milanosportiva.com